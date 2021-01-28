Yukatel Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti

Süper Lig'de bir istifa daha yaşandı. İstediği sonuçları alamayan Yukatel Denizlispor'da birkaç haftadır transfer çağrısı yapan Yalçın Koşukavak istifa etti.

Süper Lig'de son olarak evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilip dibe demir atan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak istifa etti.

YÖNETİM İSTİFASINI KABUL ETTİ

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile toplantı yapan deneyimli teknik adam, kurmaylara istifasını sundu. Yönetimin ise Koşukavak'ın istifasını kabul edeceği bildirildi.

Denizlispor'un bu sezon üçüncü teknik direktörü olan Yalçın Koşukavak, yeşil-siyahlı ekiple 9 maça çıktı. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Koşukavak, 5 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT