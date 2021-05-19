Denizlispor'da Tandoğan belirsizliği
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Denizlispor'da Tandoğan belirsizliği

Denizlispor'da Tandoğan belirsizliği
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de küme düşen Yukatel Denizlispor'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Ali Tandoğan'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

SÜPER Lig'de küme düşen Yukatel Denizlispor'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Ali Tandoğan'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Sezon sonuna doğru yeşil-siyahlıların dümenine geçen Tandoğan'ın geleceğinin 31 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulun ardından netleşeceği belirtildi. Tandoğan'ın ise gönlünün Denizlispor'da kalmaktan yana olduğu vurgulandı.

Denizlispor, Ali Tandoğan yönetiminde çıktığı 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Tandoğan görev süresi boyunca galibiyetle tanışamadı. Ligde geçirdiği 2 sezonun ardından küme düşen Denizlispor'da oyuncularda da belirsizlik hakim durumda. Yeşil-siyahlı ekipte Hugo Rodallega, Mustafa Yumlu ve Radoslaw Murawski ile yollar ayrıldı. Yaşanan mali krizler nedeniyle takımdaki birçok oyuncunun da yol ayrımına geldiği ifade edildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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