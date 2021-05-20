Denizlispor'da seçim tarihi ertelendi
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Denizlispor'da seçim tarihi ertelendi

Denizlispor'da seçim tarihi ertelendi
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

Süper Lig'den düşen Yukatel Denizlispor'da olağan genel kurulun tarihi 4 Haziran'a ertelendi.

Süper Lig'den düşen Yukatel Denizlispor'da olağan genel kurulun tarihi 4 Haziran'a ertelendi.

Denizlispor'da, 31 Mayıs'ta yapılması kararlaştırılan kongre, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 4 Haziran'a çekildi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yapılacak genel kurulun saat 18.00'de başlayacağı açıklandı. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2'nci toplantının 16 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de yapılacağı belirtildi. Denizlispor'da daha önce eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz, seçimde başkanlık için adaylığını açıklamıştı. Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek yeşil-siyahlılarda, eski başkanlar Mustafa Üstek ve Süleyman Urkay'ın da adaylık için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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