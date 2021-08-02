Denizlispor'da kongre günü
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Denizlispor'da kongre günü

Denizlispor'da kongre günü
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

SÜPER Lig'e veda etip mali krizlerle boğuşan Denizlispor, yarın olağanüstü genel kurula gidecek.

SÜPER Lig'e veda etip mali krizlerle boğuşan Denizlispor, yarın olağanüstü genel kurula gidecek. Sezon sonunda 3 kez kongreye giden ancak başkan adayı çıkaramayan yeşil-siyahlılarda eski yönetici Yavuz Cinkaya'nın adaylığını açıklaması bekleniyor.

Denizlispor'un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, yarın saat 19.00'da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılacak. Cinkaya'nın aday olmaması halinde kulüp kuyyuma gidecek. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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