Denizlispor'da kamp sona erdi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği ikinci etap kampı sona erdi.

Denizlispor 23 Temmuz'da başladığı yoğun çalışmalarını tamamlarken, 11 günde 4 özel maça çıktı. Yeşil-siyahlılar Altay'ı 3-1, Eskişehirspor'u 2-1 yenerken, Ümraniyespor ve Göztepe ile berabere kaldı. Teknik direktör Yücel İldiz, en verimli şekilde kampı geçirdiklerini belirttti. Deneyimli teknik adam, "Elbette yeni transferlerimizin tamamı takımda yer alamadı. Ancak mevcut ekiple en iyi şekilde Süper Lig'e hazırlandık. Önümüzde yaklaşık 2 haftalık bir süreç var. Bu periyotta son transferlerimiz de takıma dahil olacak" dedi.

Takımın ve kurgulayacağı sistemin tam oturması için lig başladıktan sonra birkaç haftaya ihtiyaçları olacağının altını çizen Yücel İldiz, "Bu süreçte iyi skorlar almaya bakacağız. Ardından her şey rayına girecektir. Camiada herkes başarının gelmesi için elinden geleni yapıyor" yorumunda bulundu.

Öte yandan, Denizlispor'un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan kadrosuna kattığını açıkladığı ancak sakatlığından dolayı transferinden vazgeçtiği kanat Bakary Sako'nun alternatifleri için çalışmalar başladı. Yönetimin, B planını devreye soktuğu ve listedeki diğer kanat oyuncularıyla temaslara başladığı öğrenildi.

Kaynak: DHA