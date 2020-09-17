Denizlispor, Manuel Fernandes'e 800 bin euro teklif etti
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Denizlispor, Manuel Fernandes'e 800 bin euro teklif etti

Süper Lig'de ilk haftayı 5-1'lik Göztepe yenilgisiyle kapatan Yukatel Denizlispor, transferde hareketli saatler yaşıyor. Trabzonspor'un da istediği Manuel Fernandes'e yıllık 800 bin euro teklif eden yeşil-siyahlılar, Portekizli yıldızın yanıtını bekliyor.

17.09.2020 12:40 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:12

Süper Lig'de transfer döneminde en son Brezilyalı defans oyuncusu Fabiano Leinsmann'la sözleşme imzalayan Yukatel Denizlispor, Portekizli yıldız Manuel Fernandes'e talip oldu.

Son olarak Rusya'da Krasnodar forması giyip bonservisi elinde olan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerleriyle masaya oturan Ege ekibinin, anlaşma zemini aradığı kaydedildi.

800 BİN EURO TEKLİF EDİLDİ

Orta sahayı yaratıcı bir oyuncu ile güçlendirmek isteyen Denizlispor'un Fernandes'e yıllık 800 bin Euro teklif ettiği ve oyuncudan yanıt beklediği belirtildi.

Kariyerinde yıldızlar topluluğu Portekiz Milli Takımı'nın yanı sıra Benfica, Everton, Valencia gibi dev kulüplerde forma giyen Manuel Fernandes, daha önce Süper Lig'de 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta oynamış, ardından Lokomotif Moskova ve Krasnodar'da görev almıştı.

MEHMET EKİCİ DE LİSTEDE

Transferde daha önce Pantilimon, Cenk Gönen, Bakalorz, Sakıb Aytaç, Özer Özdemir, Mesanovic, Sagal ve Leismann'ı kadrosuna dahil eden Denizlispor'un orta saha için listesinde Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici de var.

Denizlispor, Manuel Fernandes'e 800 bin euro teklif etti

Kaynak: DHA

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