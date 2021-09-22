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Denizlispor'da Gülpınar'dan oyuncularına uyarı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor
Denizlispor'da Gülpınar'dan oyuncularına uyarı

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda 10 kişi kalan Altınordu'ya mağlup olan Denizlispor'da karşılaşma sonrası teknik direktör Serhat Gülpınar'ın etkisiz kalan futbolcularına sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

ALTINORDU (DHA) - TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda 10 kişi kalan Altınordu'ya mağlup olan Denizlispor'da karşılaşma sonrası teknik direktör Serhat Gülpınar'ın etkisiz kalan futbolcularına sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Karşılaşmada öne geçmesine rağmen uzun süre eksik oynayan rakibine yenilen Denizlispor, oynadığı futbolla taraftarlarının tepkisini çekti.

Transfer sezonunun sön bölümünde Ömer Şişmanoğlu, Brahim Darri, İsmail Aissati, Ogenyi Onazi, Leo Schwechlen, Muğdat Çelik gibi önemli oyuncuların da arasında bulunduğu 19 futbolcuyu kadrosuna katarak güçlü bir ekip kuran Denizlispor, Altınordu sınavını unutarak gözünü Yılport Samsunspor maçında mutlak 3 puan almaya çevirdi. Sezona ligde kalma parolasıyla başlayan yeşil-siyahlı ekip, 2 günlük iznin ardından bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde çalışmalara başlayacak. Ege ekibinde, sakat yada cezalı futbolcu bulunmuyor.


Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Spor Haberleri
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