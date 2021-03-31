Denizlispor'da gidenler kervanına Pantilimon da katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor'da gidenler kervanına Pantilimon da katıldı

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor
Denizlispor'da gidenler kervanına Pantilimon da katıldı

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da kaleci Costel Pantilimon da alacaklarını gerekçe göstererek takımdan ayrıldı.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da kaleci Costel Pantilimon da alacaklarını gerekçe göstererek takımdan ayrıldı. Yeşil-siyahlılarda daha önce Neven Subotic, İsmail Aissati ve Tiago Lopes de aynı gerekçeyle takımdan ayrılırken, Pantilimon dünkü idmana katılmadı. Deneyimli file bekçisinin ödenmelerin yapılmaması nedeniyle rahatsızlık duyduğu, takımda forma giymek istemediği bu nedenle de şehirden ayrıldığı öğrenildi. 

Pantilimon'un ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle son dönemde ilk 11'de forma giymek istemediği ileri sürüldü. Yeşil-siyahlılarda Pantilimon ilk yarıda 1 numaralı file bekçisi olarak görev yapmış, sezonun ikinci yarısında son 9 lig maçında ise kaleyi Cenk Gönen korumuştu. Denizlispor yönetimi dün yaptığı yazılı açıklamada, Pantilimon'un gerekçe göstermeden antrenmana katılmadığını, kendilerine ulaşan izin ya da sözleşme feshinin de olmadığını açıklamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özlem Zengin Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Burcu Biricik Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor'da gidenler kervanına Pantilimon da katıldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:51:12. #1.15#
title