Denizlispor'da 3 imza birden
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Denizlispor'da 3 imza birden

Denizlispor'da 3 imza birden
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de aylardır kulübün önünü tıkayan transfer yasağını hafta başında kaldıran Denizlispor, üç futbolcuyu resmen renklerine bağladı.

TFF 1'inci Lig'de aylardır kulübün önünü tıkayan transfer yasağını hafta başında kaldıran Denizlispor, üç futbolcuyu resmen renklerine bağladı.

Yasağı açtıktan sonra ilk olarak Tuzlaspor'dan orta saha Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlılar anlaşmaya vardığı eski kalecisi Adam Stackhowiak, Ogenyi Onazi ve Okan Derici ile sözleşme imzaladı. Son olarak Altay forması giyip 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan 34 yaşındaki Stackhowiak, yeşil-siyahlı ekip ile 2+1 yıllık mukavaleye imza attı. Polonyalı file bekçisi, 2018-2019 sezonunda Denizlispor'un kalesini korumuş, şampiyon olan yeşil-siyahlı ekibin Süper Lig'e yükselmesinden önemli rol oynamıştı. Stackhowiak, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda yine birinci kaleci konumundayken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Denizlispor ile yollarını ayırmıştı. Transferde eski futbolcularına yönelen yeşil-siyahlıların Stackhowiak gibi yuvaya döndürdüğü Onazi ise 2019-2020'nin ikinci yarısında Trabzonspor'dan Denizlispor'a geldi. Süper Lig döneminde Ege ekibinde 9 maça çıkan Nijeryalı orta saha 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Ümraniyespor forması giyen 28 yaşındaki Okan Derici'yle de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Merkez orta saha, orta saha sol ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Okan, geçen sezon 24 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

 


- Denizli
Denizlispor'da 3 imza birden
Denizlispor'da 3 imza birden
Denizlispor'da 3 imza birden
Denizlispor'da 3 imza birden
Denizlispor'da 3 imza birden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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