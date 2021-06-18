Denizlispor Başkanı Çetin: Yönetim olarak göreve devam etmiyoruz
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Denizlispor Başkanı Çetin: Yönetim olarak göreve devam etmiyoruz

Denizlispor Başkanı Çetin: Yönetim olarak göreve devam etmiyoruz
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

Süper Lig'den 89 milyon TL'lik borç yükü, transfer yasağı ve dağılan kadrosuyla TFF 1'inci Lig'e düşen Denizlispor'un genel kurulunda yönetime aday çıkmayıp kulüp belirsizliğe gömülürken, bir sonraki genel kurula kadar görevi devam eden mevcut yönetim de net tavır koydu.

Süper Lig'den 89 milyon TL'lik borç yükü, transfer yasağı ve dağılan kadrosuyla TFF 1'inci Lig'e düşen Denizlispor'un genel kurulunda yönetime aday çıkmayıp kulüp belirsizliğe gömülürken, bir sonraki genel kurula kadar görevi devam eden mevcut yönetim de net tavır koydu. Kongrede aday olmayacağını daha önce açıklayan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, başka aday da çıkmaması üzerine, "Biz yönetim olarak göreve devam etmiyoruz. Denizli en büyük markasına sahip çıkacaktır" dedi. Yönetim krizini çözemeyip belirsizliğe gömülen yeşil-siyahlılarda Ali Çetin, kulübün kayyuma devredilip devredilmeyeceğinin henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Görev sürelerinin kongreyle sona erdiğini dile getiren Ali Çetin, "Biz yönetim olarak göreve devam etmiyoruz. Denizli en büyük markasına sahip çıkacaktır. Biz bu süreçte üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Avukatlar tüzüğümüzde inceleme yapıyor. Nasıl bir süreç işleyecek bilmiyorum. Ben bir daha aday olmayacağım. Biz yorulduk. 3 yıl aralıksız başkanlık yapmak kolay değil. Çok yıprattılar. Üzerimize çok geldiler, çok üzdüler. Yine de kongreye kadar dimdik ayakta durduk. Aslanlar gibi ayakta durduk ve görev süremizi tamamladık. Gücümüz bu kadarına yetti" açıklamasını yaptı. Denizlispor'da yönetim krizinin nasıl çözüleceği merak konusu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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