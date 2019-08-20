Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de bu hafta sonu Antalyaspor'un konuğu olacak olan Yukatel Denizlispor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

20.08.2019 12:14
Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de bu hafta sonu Antalyaspor'un konuğu olacak olan Yukatel Denizlispor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı ekip Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Horoz karşılaşma öncesi ilk antrenmanını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptı. Teknik Direktör Yücel İldiz gözetimindeki takım teknik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Denizlispor, ligin ilk haftasında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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