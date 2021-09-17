Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler Spor
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Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Spor

- Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor Denizlispor, TFF 1. Lig 6. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.

- Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

DENİZLİ - Denizlispor, TFF 1. Lig 6. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Denizlispor, Altınordu'yu konuk olacak. 5 haftada 3 mağlubiyet, 2 galibiyet alan yeşil-siyahlı ekip, 19 Eylül'de oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Haluk Ulusoy Tesislerinde toplanan ekip, ısınma hareketleri ile idmana başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman taktik çalışmalarıyla sürdü.

Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Spor Haberleri
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