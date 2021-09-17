Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Spor
- Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor Denizlispor, TFF 1. Lig 6. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.
- Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor
DENİZLİ - Denizlispor, TFF 1. Lig 6. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Denizlispor, Altınordu'yu konuk olacak. 5 haftada 3 mağlubiyet, 2 galibiyet alan yeşil-siyahlı ekip, 19 Eylül'de oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Haluk Ulusoy Tesislerinde toplanan ekip, ısınma hareketleri ile idmana başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman taktik çalışmalarıyla sürdü.