Denizlispor, Alanya hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizlispor, Alanya hazırlıklarına başladı

14.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:22
Denizlispor, Alanya hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

eknik Direktör Kenan Atik yönetiminde koşu antrenmanı yapan futbolcular, haftasonu oynayacağı karşılaşma için dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlı ekipte, tedavileri devam eden Mathieu Dossevi, Neven Subotic, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Yukatel Denizlispor, Pazar günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılamanın hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

(Köksal Kılınç/İHA)

Denizlispor, Alanya hazırlıklarına başladı
Denizlispor, Alanya hazırlıklarına başladı
Denizlispor, Alanya hazırlıklarına başladı
Denizlispor, Alanya hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Denizlispor 3 puan için hazırlıklara başladı
Denizlispor 3 puan için hazırlıklara başladı
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hadise Defne Samyeli Nesrin Cavadzade Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Falcao Okan Buruk Pierre Webo Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Adana Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor, Alanya hazırlıklarına başladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 17:22:52. #1.14#
title