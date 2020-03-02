Denizlili sporcular 'Avrupa Judo Kupası'nda fırtına gibi esti

02.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:33

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda, Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ayşe Naz Özdemir ve Reyhan Oğuz, bronz madalya ile Denizli'yi gururlandırdı.



Antalya'nın Kemer ilçesinde 29 Şubat-1 Mart tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası sona erdi. Nazım ve Natık Canca anısına geleneksel olarak yapılan organizasyona, Türkiye'den ve 16 ülkeden 171'i kadın toplam 515 sporcu katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcuları Ayşe Su Özdemir bayanlar kategorisinde 40 kilogram da, Reyhan Oğuz ise 52 kilogram klasmanında Avrupa 3'üncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazandılar.



Klasik Yay'da 92 sporcu arasından 3. oldu



Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 27 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Ases Minikler Salon Kupası'nda Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcusu Halil Uz 9-10 yaş Klasik Yay erkekler kategorisinde 92 sporcu arasından 3'üncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.



"Ay yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek gururlandırdılar"



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Antalya ve Samsun'da Denizli ve Türkiye'yi temsil eden sporcuları kutlayan Zolan, "Ay yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandıran sporcularımız Halil Uz, Ayşe Naz Özdemir ve Reyhan Oğuz'a yürek dolusu teşekkürlerimi iletiyorum. Denizlimiz örnek tesisleri ile başarılı sporcular yetiştirmeye devam edecek" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA