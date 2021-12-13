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Denizlili öğrenciler Muğla Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret etti

Denizlili öğrenciler Muğla Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli-Kale Ethem Özsoy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Yaşam Topraktan Başlar' projesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret etti.

MUĞLA (İHA) - Denizli-Kale Ethem Özsoy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Yaşam Topraktan Başlar' projesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, tohum parselleri, üretim serası, distilasyon tesisi, tohum odası ve merkez bünyesindeki 3 laboratuvarı ile ilgili bilgi sahibi oldular.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yerel Tohum Ulusal Güç' sloganı ile kurduğu, tohum envanteri ve bünyesindeki laboratuvarlarla Türkiye'nin en kapsamlı tohum merkezi olan Muğla Yerel Tohum Merkezi'ni Denizli-Kale Ethem Özsoy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ziyaret etti.

'Yaşam Topraktan Başlar' projesi kapsamında Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret eden 45 kişilik öğrenci grubu, tohum parsellerini, üretim serasını, distilasyon tesisini, tohum odasını ve merkez bünyesindeki 3 laboratuvarı tek tek dolaştı. Öğrencilere Muğla Büyükşehir Belediyesi teknik personeli tarafından çalışmalar hakkında bilgiler verildi. - MUĞLA

Denizlili öğrenciler Muğla Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret etti

Denizlili öğrenciler Muğla Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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