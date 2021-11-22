Denizlili halterci Türkiye Şampiyonu oldu

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde üçüncüsü düzenlenen Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası tamamlandı. Denizlili Milli Halterci Mehmet Avcıl, bir kez daha Türkiye Şampiyonu olarak toplamda 13. Türkiye Şampiyonluğunu elde etti.

Hafta sonu; Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Halterci Naim Süleymanoğlu anısına Kahramankazan'da düzenlenen Halter Türkiye Şampiyonasına Denizlili Milli Atlet Mehmet Avcıl damga vurdu. Çeşitli illerden gelen 14 Belediye bünyesindeki 129 sporcunun katıldığı şampiyonada Koparmada 135 kg, Silkmede ise 175 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu olan Avcıl Denizli'nin gururu oldu.

13. Türkiye Şampiyonluğu

Girdiği tüm şampiyonalardan madalya ve rekorlarla dönen Milli Halterci Mehmet Avcıl bu şampiyonlukla 12 olan Türkiye Şampiyonluğu sayısını 13'e çıkardı. Hedefinin Olimpiyatlar olduğunu ve bu yolda her gün daha fazla hırs ve azimle çalıştığını dile getiren Milli Halterci aldığı şampiyonluklarla Halterin altın çocuğu olmaya aday olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ayrıca Denizlili sporcular Halil İbrahim Altıntaş ve Bahadır Emer sıkletlerinde Türkiye ikincisi Veli Yokuş ise Türkiye üçüncüsü oldu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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