Denizli Ticaret Odasında Başkan Erdoğan'ın Listesi Kazandı

Denizli Ticaret Odasında yapılan seçimlerde Başkan Uğur Erdoğan'ın listesi 30 komitede birinci olarak çıkarak seçimleri kazandı.

Denizli Ticaret Odasında 30 meslek komitesinde yapılan seçimlerde 9 komitede çift liste yarıştı. Sarı liste ile girdiği seçimde 30 listede birinci olan mevcut Başkan Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Odası Meclisini sarı listeden oluşturma hakkı kazandı. Önce meclis başkanının seçileceği yeni Denizli Ticaret Odasında daha sonra yönetim ve başkanlık seçimleri yapılacak.

Seçim sonrası üyelere ve komitelere teşekkür eden Uğur Erdoğan, esnaflar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - DENİZLİ