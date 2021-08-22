Denizli'de Off-Road yarışları nefes kesti
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Denizli'de Off-Road yarışları nefes kesti

Denizli'de Off-Road yarışları nefes kesti
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 2'nci yarışı tamamlandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 2'nci yarışı tamamlandı. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen 35 pilotun start aldığı yarışlarda heyecan doruk noktaya ulaştı.

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 2'nci ayak yarışı Saruhan Mahallesi'ndeki off-road pistinde yapıldı. Denizli Doğa 4x4 Off-Road ve Otomobil Sporları Kulübü'nün (DENDOFF) organize ettiği yarışlara çeşitli şehirlerden 35 pilot katıldı. Dün orman etabının düzenlendiği yarışlarda bugün final heyecanı yaşandı. Yarışların startı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu tarafından verildi. S1, S2, S3 ve S4 olmak üzere 4 klasmanda yapılan yarışlarda, araçlar belirlenen noktalardan geçerek etabı ez az hatayla ve en kısa sürede tamamlamaya çalıştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda, bazı pilotlar parkurdaki engelleri geçmekte zorluk yaşadı.

Pilotların tozlu ve zorlu parkuru kısa sürede bitirmeye çalıştığı yarış seyirciler tarafından ilgiyle izlendi. 

Denizli'de Off-Road yarışları nefes kesti
Denizli'de Off-Road yarışları nefes kesti
Denizli'de Off-Road yarışları nefes kesti
Denizli'de Off-Road yarışları nefes kesti
Denizli'de Off-Road yarışları nefes kesti
Denizli'de Off-Road yarışları nefes kesti
Denizli'de Off-Road yarışları nefes kesti
Denizli'de Off-Road yarışları nefes kesti
Denizli'de Off-Road yarışları nefes kesti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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