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Denizli'de KOSGEB iş planı ödülleri tanıtım toplantısı yapıldı

Denizli'de KOSGEB iş planı ödülleri tanıtım toplantısı yapıldı
AA / Çağatay İğci - Haberler | Ekonomi

Denizli'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş planı ödülleri tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş planı ödülleri tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda KOSGEB'in girişimcilere verdiği destekler ve girişimcilerin bu desteklerden nasıl yararlanabileceği anlatıldı.

Toplantının açılışında konuşan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, girişimcilerin her zaman arkasında olduğunu aktardı.

Denizlililerin ticaret ve girişimciliğe yatkın olduğunu kaydeden Vali Atik, yarışmaya katılacak herkese başarı diledi.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin ise girişimcilere her aşamada destek olduklarını anlattı.

KOSGEB iş planı ödüllerinde öğrenci girişimci, yenilikçi girişimci ve kadın girişimci olmak üzere 3 dalda toplamda 285 bin lira ödül dağıtılacak.

AA / Çağatay İğci - Ekonomi Haberleri

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