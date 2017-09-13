Denizli'de Asker Uğurlama Sırasında Ateş Edildiği İddiası

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde asker uğurlama konvoyundan silahla çevreye ateş edildiği iddia edildi.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Denizli-Acıpayam karayolu Bağbaşı Mahallesi yakınlarında asker uğurlama konvoyundan silah sesi geldiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.



Konvoyu durdurarak araçlarda arama yapan polis, kuru sıkı silahtan bozma 1 tabanca ele geçirdi, 17 yaşındaki bir kişiyi, ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü.