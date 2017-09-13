Denizli'de Asker Uğurlama Sırasında Ateş Edildiği İddiası
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde asker uğurlama konvoyundan silahla çevreye ateş edildiği iddia edildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde asker uğurlama konvoyundan silahla çevreye ateş edildiği iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Denizli-Acıpayam karayolu Bağbaşı Mahallesi yakınlarında asker uğurlama konvoyundan silah sesi geldiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Konvoyu durdurarak araçlarda arama yapan polis, kuru sıkı silahtan bozma 1 tabanca ele geçirdi, 17 yaşındaki bir kişiyi, ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü.