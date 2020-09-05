Denizli'de 354 bin 185 dekara dikilen üzümüm hasadı devam ediyor Türkiye'nin en önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Denizli'de üzüm başlayan üzüm hasadı devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Denizli'de üzüm başlayan üzüm hasadı devam ediyor. Denizli'de 354 bin 185 dekar alanda üzüm üretimi yapıldığı açıklandı.

Türkiye'nin en önemli üzüm üreticisi kentlerinden olan Denizli'de üzüm hasadı devam ediyor. Buldan ilçesinde temmuz sonlarında başlayan üzüm hasadı Çal, Güney, Baklan, Bekilli, Honaz ilçelerinde ekim sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya tarafından yapılan yazılı açıklamada 2020-2021 yılı üretim sezonunda 354 bin 185 dekar alanda üzüm üretimi yapıldığını söyledi. Hangi çeşidin kaç dekarda yetiştiğini açıklayan İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz, "Üretimin 56 bin 981 dekarı sofralık çekirdekli, 101 bin 452 dekarı sofralık çekirdeksiz, 21 bin 101 dekarı kurutmalık çekirdekli, 73 bin 220 dekarı kurutmalık çekirdeksiz, 101 bin 431 dekarı da şaraplık olarak değerlendirilmiştir. Bu sezon üretimimiz sofralık çekirdekli 94 bin 194 ton, sofralık çekirdeksiz 142 bin 131 ton, kurutmalık çekirdekli 4 bin 104 ton, kurutmalık çekirdeksiz 17 bin 258 ton, şaraplık 85 bin 206 tondur" dedi.

Üzüm kilogramı 2,5 TL ile 3,30 kuruş arasında fiyat buldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 9 numara üzüm kilogram fiyatını 12,5 TL olarak açıklandığını hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz, "İlimizde şu anda çeşide bağlı olarak yaş olarak şaraplık siyah ve beyaz üzüm kilogram fiyatı 1,75 TL ile 2,5 TL arasında alıcı bulmaktadır. Buldan ilçemizde turfanda olarak değerlendirilen üzümlerin yaklaşık 5 bin dekarı örtü altına alınmış, hasat edilen üzümlerin kilogramı 2,5 TL ile 3,30 TL arasında fiyat bulmuştur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Denizli'de üretilen üzümlerin hemen hepsi yaş ve kuru olarak başta Beyaz Rusya (Belarus) olmak üzere Suudi Arabistan, Ukrayna, Hollanda, Almanya, Avusturya, İngiltere ülkelerine ihraç edildiği açıklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA