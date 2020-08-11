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Denizli 2 spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret ederek kentte iki spor organizasyonu düzenlediklerini belirtti.

Denizli 2 spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor
11.08.2020 14:54 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:58

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret ederek kentte iki spor organizasyonu düzenlediklerini belirtti.

Denizli'yi seçmelerindeki en önemli nedeninin pandemi ile başarılı mücadele ve belediyenin örnek spor tesissi olduğunu vurgulayan Çintimar, desteklerinden dolayı Başkan Zolan'a teşekkür etti. Başkan Zolan, "Denizlimizde lisanslı ve lisanssız spor yapan birçok hemşehrimiz var. Uluslararası atletizm yarışlarının yapılabileceği bir tesisimiz var. Sizlerin gelmesi bizleri mutlu ediyor" dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 11-12 Ağustos ile 15-16 Ağustos 2020 tarihlerinde Denizli'de gerçekleştireceği Spor Toto U18 Atletizm Ligi ve Spor Toto U20 Atletizm Ligi müsabakaları dolayısıyla Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile bir araya geldi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Organizasyonların Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde yapılacağını ifade eden İbanoğlu, "Denizli'de örnek bir tesis yaparak atletizmin hizmetine sundunuz. Güzel tesis beraberinde güzel organizasyonları da getiriyor. İki güzel organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Yapılan güzel tesislerle, iyi sonuçlar almaya başladık" diye konuştu.

"Denizli'ye her türlü organizasyonu verebiliriz"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Zolan'a teşekkür etti. Denizli'nin pandemi sürecini örnek bir şekilde sürdürdüğünü ve 2 önemli organizasyonu Denizli'de yapmaya karar verdiklerini dile getiren Çintimar, "Sezonumuzu açtık, pandemiden dolayı 2 organizasyonumuzu daha şartları iyi durumda olan Denizli'ye verdik. Böyle bir süreçte atletizme verilen destek için teşekkür ederim. Bize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Denizli'ye her türlü organizasyonu verebiliriz" diye konuştu.

"Denizlimizde lisanslı ve lisanssız spor yapan birçok hemşehrimiz var"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, atletizm başta olmak üzere diğer spor branşlarında da her türlü desteği vermeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Zolan, "Çocuklarımız spor yapsın, sporla uğraşan istiyoruz. Gençlerimiz spor yaparak hem fiziki hem de ruhen dinamik olur, ekip ruhu kazanır. Denizli'de herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Çok şükür Denizlimizde lisanslı ve lisanssız spor yapan birçok hemşehrimiz var. Uluslararası atletizm yarışlarının yapılabileceği bir tesisimiz var. Sizlerin gelmesi bizleri mutlu ediyor " dedi.

İnternet üzerinden vatandaşlar rahatlıkla izleyebilecekler

Yarışmaların, 11 Ağustos Salı günü 16: 00 ile 21: 00 arasında, pazar günü ise 15: 30 ile 20: 30 arasında yapılacağı, internet üzerinden Türkiye Atletizm Federasyonu TV isimli adres üzerinden izleyicilere aktarılacağı belirtildi.

Ziyarete Başkan Osman Zolan, Federasyon Başkanı Çintimar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, mili atletler Alperen Acet, Halil Aktaş ve beraberindekiler katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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