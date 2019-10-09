DenizBank GM Hakan Ateş: FastPay'e sahip çıkmamız lazım

09.10.2019 14:21

10. İstanbul Finans Zirvesi'nde "Bankacılar Oturumu"'nda konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, finans sektörünün dünyadaki bütün alışverişleri ve hizmet sunumlarını kendi dijital platformlarında toplama gayretinde olduğuna vurgu yaptı.