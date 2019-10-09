DenizBank GM Hakan Ateş: FastPay'e sahip çıkmamız lazım
10. İstanbul Finans Zirvesi'nde "Bankacılar Oturumu"'nda konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, finans sektörünün dünyadaki bütün alışverişleri ve hizmet sunumlarını kendi dijital platformlarında toplama gayretinde olduğuna vurgu yaptı.
09.10.2019 14:21
10. İstanbul Finans Zirvesi'nde "Bankacılar Oturumu"'nda konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, finans sektörünün dünyadaki bütün alışverişleri ve hizmet sunumlarını kendi dijital platformlarında toplama gayretinde olduğuna vurgu yaptı.
Kaynak: Dunya.com