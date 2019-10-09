DenizBank GM Hakan Ateş: FastPay'e sahip çıkmamız lazım

10. İstanbul Finans Zirvesi'nde "Bankacılar Oturumu"'nda konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, finans sektörünün dünyadaki bütün alışverişleri ve hizmet sunumlarını kendi dijital platformlarında toplama gayretinde olduğuna vurgu yaptı.

09.10.2019 14:21
DenizBank GM Hakan Ateş: FastPay'e sahip çıkmamız lazım

10. İstanbul Finans Zirvesi'nde "Bankacılar Oturumu"'nda konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, finans sektörünün dünyadaki bütün alışverişleri ve hizmet sunumlarını kendi dijital platformlarında toplama gayretinde olduğuna vurgu yaptı.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et