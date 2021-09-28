DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in babası vefat etti - Haberler Ekonomi
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DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in babası vefat etti

AA / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in babası vefat etti

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in babası Hüsamettin Mehmet Ateş, 93 yaşında hayatını kaybetti.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in babası Hüsamettin Mehmet Ateş, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in babası Yüksek Elektrik Mühendisi Hüsamettin Mehmet Ateş, tedavi gördüğü hastanede bugün vefat etti.

Ateş'in cenazesi yarın Şişli Hacı Nimet Özden Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

AA / Murat Birinci - Ekonomi Haberleri
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Haber: DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in babası vefat etti - Haberler Ekonomi
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