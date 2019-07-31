DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Emirates NBD ile ülkelerimiz arasındaki köklü hukuku, kardeşlik...
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Emirates NBD ile ülkelerimiz arasındaki köklü hukuku, kardeşlik bağlarını geliştirmek ve insanlarımız için çalışmak öncelikli vazifemiz olacak.
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Emirates NBD ile ülkelerimiz arasındaki köklü hukuku, kardeşlik bağlarını geliştirmek ve insanlarımız için çalışmak öncelikli vazifemiz olacak."
Kaynak: AA
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