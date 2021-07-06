Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL
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Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL

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Fenerbahçe, İrfan Can'ı 11 milyon euroya aldı. Ancak bunun 4 milyon eurosu, Deniz'in Başakşehir'e satışıyla kulübün yeni sezon bütçesine 'harcama limitleri' kapsamında artı olarak döndü. İrfan Can transferinin maliyeti de böylece Fenerbahçe'ye 7 milyon euroya gelmiş oldu.

Fenerbahçe , geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi, ezeli rakibi Galatasaray ve Marsilya'nın arasından sıyrılarak kadrosuna katmıştı. Aslan'ın ve Fransızlar'ın 4.5 milyon Euro teklif ettiği İrfan Can için normalde Cim Bom'la anlaşılmıştı.

Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL

Kanarya devreye girdi ve 7 milyon Euro teklif etti. Başakşehir, Aslan'la ikili ilişkilerinin de bozulmaması adına bunu kabul etmedi. Kanarya da rakamı 11 milyon Euro'ya yükseltip, kiralık gönderdiği Deniz'i de sezon sonunda 4 milyon Euro bonservisle bırakabileceğini söyledi.

Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL

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Taraflar bu konuda o zaman el sıkıştı ve yaklaşık 3 gün önce de Deniz resmen Başakşehirli oldu. Deniz'den gelen 4 milyon Euro da Sarı Lacivertliler'in harcama limitleri kapsamında bütçesine artı olarak geri dönerken, İrfan Can da 7 milyon Euro'ya alınmış oldu. (Not: 1 Euro=10,29 TL)

Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL
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