Deniz Türüç, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
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Deniz Türüç, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Deniz Türüç, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Deniz Türüç, korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

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Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Deniz Türüç, korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Deniz Türüç de test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Şu an karantina sürecim başlamış olup, kurallara uyarak, çalışmalarıma titizlikle devam etmekteyim. Bir süre sahalardan uzak kalacağım ama kalbim takımımla beraber atıyor" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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