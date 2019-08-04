Deniz Türüç, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin İstikbal Mobilya Kayserispor'dan transfer ettiği Deniz Türüç, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni transfer Deniz Türüç'ün, takımla ilk çalışmasını yaptığı belirtildi.

Sarı-lacivertli futbolcuların, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada pas antrenmanı yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Kaynak: AA