Deniz Çoban: Beşiktaş'ın golünden önce net bir faul var
Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldı. Maç sonunda eski hakem Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Başkent ekibi cephesinden yoğun itirazların yükseldiği Beşiktaş'ın golüyle ilgili Çoban, "Vida golden önce net bir faul yapıyor. Gol kararının iptal edilmesi gerekirdi" dedi.
Beşiktaş'ın sahasında 2 puan kaybettiği Ankaragücü maçı sonrası eski hakem Deniz Çoban, tartışmalı pozisyonları yorumladı. Özellikle sarı-lacivertli camianın tepki gösterdiği Beşiktaş'ın golüyle ilgili tartışmalara da son noktayı koydu.
Deniz Çoban'ın pozisyonla ilgili değerlendirmesi şöyle:
"NET FAUL"
"Vida'ya dikkat edelim, golden önce faul yapıyor. Hiç şüphem yok, net bir faul yapıyor. Ellerin-kolların haksız kullanımı. Rakip oyuncuyu bertaraf ediyor. Gol kararının iptal edilmesi gerekirdi."