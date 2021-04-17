Deniz Çoban: Beşiktaş'ın golünden önce net bir faul var

Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldı. Maç sonunda eski hakem Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Başkent ekibi cephesinden yoğun itirazların yükseldiği Beşiktaş'ın golüyle ilgili Çoban, "Vida golden önce net bir faul yapıyor. Gol kararının iptal edilmesi gerekirdi" dedi.