Demre'deki Müze ve Ören Yerlerinde Ziyaretçi Sayısı Yüzde 30 Arttı

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti ve Simena Antik Kenti geçen yıl 651 bin 829 ziyaretçiyi ağırladı. Bir önceki yıl 498 bin 646 kişinin ziyaret ettiği müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi artışı yüzde 30 oldu.

Türk turizminin lokomotifi Antalya'da 2018 yılı, turizm rakamları açısından sevindirici geçti. Bir önceki yılda yaşanan krizin ardından ziyaretçi sayısının artışı turizmcileri mutlu etti. Yerli ve yabancı turistlerin tatil için akın ettiği kentte müze ve ören yerleri de önemli ölçüde ziyaretçiyi ağırladı. Kentin en önemli turizm merkezlerinden Demre'de de 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti ve Simena Antik Kenti ziyaretçilerin akınına uğradı.

AZİZ NİKOLAOS ANIT MÜZESİ

Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni 2018 yılı genelinde 363 bin 331 kişiyi ağırladı ve karşılığında 5 milyon 408 bin 606 lira gelir elde edildi. 2017 yılı genelinde Aziz Nikolaos Müzesi'ni 287 bin 239 kişi ziyaret ederken, bu ziyaretçilerden 4 milyon 241 bin 316 lira gelir sağlandı. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde 2018 yılında ziyaretçi sayısı yüzde 26, gelir oranında ise yüzde 27 artış meydana geldi. MYRA ANTİK KENTİ

Demre'de bulunan Likya Birliği'nin en önemli altı kentinden biri olan Myra Antik Kenti'ni 2018 yılında 250 bin 845 kişi ziyaret ederken, karşılığında 3 milyon 765 bin 896 lira gelir elde edildi. 2017 yılında Myra'yı 187 bin 24 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 2 milyon 901 bin 638 lira gelir sağlanmıştı. Myra Antik Kenti'nde geçen yıl ziyaretçi sayısı önceki yıla göre yüzde 34, gelirde de yüzde 29 oranında artış gerçekleşti.

SİMENA ANTİK KENTİ

Kekova bölgesindeki karayolu ulaşımı olmayan, yalnızca deniz yolu veya yaya olarak ulaşılabilen Simena Antik Kenti'ni 2018'de 37 bin 653 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretçilerden toplam 283 bin 294 lira gelir sağlandı. 2017 yılında 24 bin 383 kişinin ziyaret ettiği antik kentte 154 bin 436 lira gelir elde edilmişti. Simena Antik Kenti'ndeki ziyaretçi sayısı 2018'de önceki yıla göre yüzde 54, gelirde de yüzde 83 oranında artış oldu.

'BÜYÜLEYİCİ BİR YER'

Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni ziyaret eden Alman Brigitte Stolp, Uzun yıllardır burayı görmeyi hayal ediyordum. Bu hayalim gerçekleşti. Çok mutluyum. Burası büyüleyici bir yer dedi.

'ÇOK GÜZEL KORUNMUŞ'

Alman Dora Marianne de Türkiye'nin tarihi zenginliğine hayranım. Burası çok güzel korunmuş. Bu koruma beni çok mutlu etti. Koruyanlara çok teşekkür ediyorum. Noel Baba'nın mekanında olmaktan çok mutluyum diye konuştu. - Antalya

Kaynak: DHA