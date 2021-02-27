Demirören Holding, Azerlotereya yönetimini devraldı

TÜRK-Azerbaycan ilişkileri ve yatırım ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Azerbaycan'da önemli bir imza töreni gerçekleşti. İmzalar, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile Demirören Grubu arasında atıldı. Demirören Grubu, Azerbaycan Milli Piyangosu'nun yönetimini devraldı.

Azerbaycan'ın milli piyango kuruluşu olan Azerlotereya'nın Demirören Holding'e devri bugün itibarıyla gerçekleşmiş oldu. Azerbaycanlı yetkililer ile Demirören Holding arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 yıl boyunca Azerbaycan'daki şans oyunlarını Demirören Holding gerçekleştirecek. Tören öncesinde ekonomi ilişkilerine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören "Şans oyunları sektöründe dünyanın büyük şirketlerinden biriyiz. Binlerce kişiye iş imkanı sunacağız" açıklamasında bulundu.

DEMİRÖREN: BU SAYEDE BİNLERCE KİŞİYE İŞ İMKANI SUNACAĞIZ. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "Sayın Ekonomi Bakanımız, sayın Türkiye Büyükelçimiz, değerli konuklar, değerli çalışma arkadaşlarımız, değerli basın mensupları... Sözlerime başlamadan önce tarihin en büyük vahşetlerinden olan Hocalı katliamının 29. yıldönümünde acınızı paylaştığımı belirtmek isterim. Bu insanlık dışı soykırımda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Acınız acımızdır. Bizler aynı ırk, din, din ve tarihi paylaşan bir ulusun evlatlarıyız. Tek milletin iki devletiyiz. Bu nedenledir ki şans oyunları sektöründe global lider olarak olmak vizyonuyla çıktığımız yolda ilk adımımızı kardeş ülke Azerbaycan'da atmak istedik. Bundan dolayı büyük bir mutluluk içindeyiz. Uluslararası yatırımcılar için yüksek güven ortamı sunan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu projede birçok global şirket arasından bize güvenmesinden onur duyuyoruz. Bu büyük güven için teşekkür ederiz. Bu büyük projeyi başlatmamızda ön ayak olan yeğenim Sinan Oktay'ı da yaklaşık 15 aydır sürdürdükleri titiz çalışma sayesinde tercih edilmemizi sağlayan mesai arkadaşlarıma teşekkür etmeyi borç bilirim. Sayın misafirler, Demirören Holding, medya, turizm, eğitim ve şans oyunları sektöründe Türkiye'nin lider şirketlerindendir. On binlerce kişiye istihdam sağlamaktayız. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da sayılı medya gruplarından biriyiz. Medya grubumuz; Hürriyet, Kanal D, CNN Türk gibi markaları ile Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük pencereleridir. Şans oyunları sektöründe ise dünyanın büyük şirketlerinden biriyiz. Bugün imzalayacağımız sözleşme ile Azerbaycan'da da büyük yatırımları hayata geçirmeye başlayacağımız için son derece gururlu ve mutluyuz. Bu sayede binlerce kişiye iş imkanı sunacağız. Ayrıca bu alandaki tecrübemizi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin şans oyunları sektörüne aktaracak olmaktan da kıvanç duyuyoruz. Bu anlaşmanın ilk yatırımımız olduğunu, bundan sonra da Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yatırımlar yapmayı arzu ettiğimizi Sayın Bakanımızın yanında da beyan etmek isterim. Ülkelerimiz için hayırlı olsun" dedi.

ÖZORAL : AZERBAYCAN TÜRKİYE'DE YATIRIMCI OLARAK BÜYÜK KONUMA ULAŞMIŞTIRAzerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral, "Türkiye ile Azerbaycan aralarında çok özel ilişkiler bulunan iki devlet. 'İki devlet bir millet' şeklinde nitelendiriyoruz. Bizim ilişkilerimizi stratejik ortaklık veya stratejik işbirliğinin ötesinde ancak kardeşlik münasebetleri sözü nitelendirebilir. Gerçekten de bu kardeşliğimizi bütün dünya Azerbaycan'ın 44 gün süren büyük vatan muhaberesinde Yukarı Karabağ'da gördü. Türkiye Cumhurbaşkanlarımızın bize gösterdiği yolda Azerbaycan'a 44 gün süren savaş sırasında elinden gelen her türlü desteği sağlamakta hiçbir şekilde tereddüt etmedi. Kardeşlerimizin yanında olduk. Elbette bunda kardeşlik münasebetlerimizin gereği olmasının yanında Azerbaycan'ın davasında sonuna kadar haklı olmasının, uluslararası hukukun Azerbaycan'ın yanında olmasının büyük bir payı vardı." dedi.Özoral, "Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, kardeşlerimizin evlerine dönmüş olması, adaletin yeniden sağlanması açısından çok büyük önem taşımaktadır. İşgalin sona erdiğini görmekten son derece mutluyuz. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imarı konusunda elimizden gelen desteği vereceğiz. Türkiye ve Azerbaycan birbirinin ekonomisinde önem arz ediyor. Ticaretimiz pandemiye rağmen ilerlemeye devam etti. Azerbaycan 2020 yılında Türkiye'ye en fazla doğal gaz tedarik eden ülke oldu." açıklamasında bulundu. Özoral, "İlişkilerimiz yatırım alanında da gelişmeye devam etti. Azerbaycan bugün Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı konumuna ulaşmıştır. Azerbaycan Türkiye'de yatırımcı olarak büyük konuma ulaşmıştır." diye konuştu.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı