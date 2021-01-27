Demirören Haber Ajansı'na 2 ödül

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ortak düzenlediği 'Maraton Ödülleri Basın Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı muhabirleri Anıl Atar ve Yusuf Kantarlı ödüle layık görüldü.

TSYD Adana Şubesi lokalinde gerçekleşen ödül törenine Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri ve Gençlik Merkezleri Müdürü Yuşa Davarcı, TSYD Adana Şubesi Başkanı Kurtul Çakın, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve çok sayıda medya temsilcisi katıldı. TSYD Adana Şube Yönetim Kurulu'nu temsilen mali sekreter Tevfik Dinçkalmış, Şube Sekreteri Hakan Köker, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü ve TSYD Üyesi Kemal Firik ile TSYD Üyesi Serkan Şenyürek'in yer aldığı jüri tarafından oylanan 19 eser arasından ödüle layık görülen 9 eserin sahibine ödülleri dağıtıldı. Demirören Haber Ajansı muhabirlerinden Anıl Atar, yarışmada 'Haber' dalında, Yusuf Kantarlı ise 'Fotoğraf' dalında ödülünü aldı. TSYD Nihat Güven Tesisleri'ndeki gerçekleşen ödül töreninde Anıl Atar'a ödülünü TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Yusuf Kantarlı'ya ödülünü Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Müdürü Yuşa Davarcı takdimk etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı