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Demirciören çileği tezgahlarda

Geçimlerini çilekten elde eden üreticiler, köy yolu üzerinde açtıkları tezgahlar ile Kütahyalı vatandaşlara taze çilek tattırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Demirciören çileği tezgahlarda
12.06.2020 19:18 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:22

Geçimlerini çilekten elde eden üreticiler, köy yolu üzerinde açtıkları tezgahlar ile Kütahyalı vatandaşlara taze çilek tattırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Özellikle organik ve pembe renkli olması ile ünlenen Demirciören çileğinin bu yıl ki kilogram fiyatı 10 TL ve pazarlarda neredeyse yok satıyor.

Demirciören köyü muhtarı Hasan Demir, Demirciören çileğinin en önemli özelliğinin pembe renge sahip olması ve tadının diğer çileklere benzememesi olduğunu söyledi.

23 yıldır çilek üreticiliği yapan Ayşe Özkaya, çileğin bu sene tarladaki fiyatının 10 lira olduğunu dile getirdi. Özkaya, çileğin bu seneki rekoltesinin geçmiş yıllara göre daha yüksek olduğunu kaydetti.

Demirciören çileğinde bu yıl bin dönüm alandan 2 bin ton çilek hasadı yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

Muhtar Hasan Demir, köyde yaklaşık 250 hanenin çilek yetiştiriciliği yaparak geçimini sağladığını bildirdi.

Demir, Demirciören çileğinin Temmuz ayı sonuna kadar tezgahlarda yer aldığını sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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