Demirci'de yarı olimpik yüzme havuzu açıldı
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Demirci'de yarı olimpik yüzme havuzu açıldı

Demirci'de yarı olimpik yüzme havuzu açıldı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Spor

Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Demirci Belediyesi iş birliğinde yapılan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Demirci Belediyesi iş birliğinde yapılan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi.

Demirci Bahçeler Mahallesi'ne yapılan tesis, Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demircililere söz verdikleri bir yatırımı daha hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Selçuk, "Bu konuda bize sonsuz destek sunan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve imkanları ülkemize sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Demircililer adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, törende yaptığı konuşmada havuzda verilecek yüzme kurslarından 5 yaşın üzerindeki herkesin faydalanabileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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