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Demirci'de 'Evde kal, hareketsiz kalma' spor etkinliği

Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce vatandaşlara balkonda spor yaptırıldı.

Demirci'de 'Evde kal, hareketsiz kalma' spor etkinliği
18.05.2020 23:39 | Son Güncelleme: 18.05.2020 23:39

Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce vatandaşlara balkonda spor yaptırıldı.

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Eğitim Uzmanları Bilge Toprak ve Hasan Demir, Akıncılar Mahallesi ve TOKİ konutlarında vatandaşları balkonlara davet ederek, müzikler eşliğinde spor hareketlerini birlikte yaptı. Bazı aileler de çocukları ile birlikte belediye ses yayın aracından verilen müziklere de bayrakları ile de eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan balkonda spor etkinliği yaklaşık 1 saat sürdü.

Amaçlarının herkese spor yaptırmak olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, "Vatandaşlarımız salgın tedbirleri nedeniyle evlerinde. Bizlerde onları yalnız bırakmamak, hemde evde kaldıkları süre zarfında hareketsiz kalmamaları adına böyle bir etkinlik yaptık. Sloganımız 'Evde kal hareketsiz kalma' ile fiziksel hareketliliğin kaybedilmemesidir." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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