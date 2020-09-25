Demir Grup Sivasspor şut çalıştı

Demir Grup Sivasspor, hafta sonu oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, hafta sonu oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-Beyazlılar bugünkü antrenmanda şut çalıştı.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise orta ve şut çalışması ile çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı son çalışma ile hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin