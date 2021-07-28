SPOR Demir Grup Sivasspor, Petrocub maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Demir Grup Sivasspor, Petrocub maçına hazır

SPOR Demir Grup Sivasspor, Petrocub maçına hazır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Demir Grup Sivasspor, Petrocub maçına hazırSİVAS, (DHA)- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş maçında Petrocub ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Petrocub maçına hazır

SİVAS, (DHA)- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş maçında Petrocub ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman; top kampa, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Petrocub yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Rusya Futbol Federasyonu'ndan hakem Kirill Levnikov düdük çalacak.

SPOR Demir Grup Sivasspor, Petrocub maçına hazır
SPOR Demir Grup Sivasspor, Petrocub maçına hazır
SPOR Demir Grup Sivasspor, Petrocub maçına hazır
SPOR Demir Grup Sivasspor, Petrocub maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Tanju Özcan İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Derya Uluğ Fatma Girik Sevda Erginci
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Demir Grup Sivasspor, Petrocub maçına hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 20:20:54. #1.15#

title