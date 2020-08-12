Demir Grup Sivasspor kaleci Ali Şaşal Vural ile sözleşme yeniledi Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

İç transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sona eren kaleci Ali Şaşal Vural ile yeniden anlaştı. 30 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da kırmızı beyazlı formayı giyecek. 2016-2017 sezonunda kadroya katılan Ali Şaşal Vural bugüne kadar toplam 43 maçta kaleyi korudu.

Kaynak: DHA