Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 2-1
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Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 2-1

09.01.2021 15:42 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:47
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 2-1

STAT: 4 EylülHAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Süleyman Özay (xx), Candaş Elbil (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx)- Robin (xxx), Appindangoye (xxx), Caner (xx), Uğur (xx), Erdoğan (xxx) (Dk.90 Yasin), Hakan (xxx), Claudemir (xx), Gradel (xxx), Fayçal (xxx) (Dk.Camara), Kayode (xx) (Dk.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Süleyman Özay (xx), Candaş Elbil (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx)- Robin (xxx), Appindangoye (xxx), Caner (xx), Uğur (xx), Erdoğan (xxx) (Dk.90 Yasin), Hakan (xxx), Claudemir (xx), Gradel (xxx), Fayçal (xxx) (Dk.Camara), Kayode (xx) (Dk.78 Kone)GAZİANTEP FK: Günay (xxx), Oğuz (xx), Djilobodji (xx), Kubilay (xx), Olkowski (xx), Jefferson (xx), Vetrih (x) (Dk.56 Kenan x), Güray (xx) (Dk.69 Enver Cenk x), Maxim (xx), Muhammet (x)(Dk.69 Ribeiro), Mirallas (xx)GOLLER: Dk.41-47 Hakan (Demir Grup Sivasaspor) - Dk.4 Maxim (Gaziantep FK)KIRMIZI KART: Dk.79 Jefferson (Gaziantep FK)SARI KARTLAR: Hakan, Robin, Uğur, Ali Şaşal, Yasin (Demir Grup Sivaspor) - Güray, Günay, Kubilay, (Gaziantep FK)Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 18'inci hafta açılış maçında konuk ettiği Gaziantep FK'yı takım kaptanı Hakan Arslan'ın iki kafa golü ile 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar puanını 22'ye çıkarırken, konuk ekip 31 puanda kaldı. 3'üncü dakikada Muhammet'in indirdiği topa Maxim sert vurdu, top savunmada Robin Yalçın'dan döndü.4'üncü dakikada orta alanda Jefferson'un savunma arkasına attığı topla ceza alanına giren Maxim, önünü boşalttıktan sonra vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu:  0-1.8'inci dakikada sağ kanattan Fayçal'ın kullandığı korner vuruşunda iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda kaleci Günay topu 90'dan kornere çeldi.19'uncu dakikada sağ kanattan Fayçal'ın ortasında Erdoğan'ın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.25'inci dakikada Robin'in pasında sağdan ceza alanına giren Erdoğan'ın içeriye çevirdiği topa yerden gelişine Hakan sert vurdu, kaleci Günay'ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.28'inci dakikada sol kanatta Kayode'nin pasında topla buluşan Fayçal'ın çaprazdan sert şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.41'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel önünü boşaltıp içeriye ortaladı, Hakan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.45'inci dakikada ceza alanı dışından kullanılan serbest vuruşu Mirallas kullandı, az farkla yandan dışarı gitti.47'inci dakikada sol kanattan Gradel'in kullandığı korner atışında ceza alanında yükselen Hakan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakan kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti:  2-1.53'üncü dakikada Gradel'in uzun pasında sağ çaprazda topla buluşan Erdoğan'ın sert şutunda top yandan az farkla auta gitti.55'inci dakikada sağdan Fayçal'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza alanı dışından Erdoğan vurdu, yan direkten dönen topu kaleci Güray aldı.75'inci dakikada sağdan ceza anına giren Erdoğan'ın sert şutunu kaleci Günay çeldi.79'uncu dakikada rakibi Fayçal'a yaptığı faul sonrası önce sarı kart gören Jefferson ardından VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Mustafa Öğretmenoğlu tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.82'inci dakikada soldan Uğur'un içeriye çevirdiği topa Erdoğan sert  vurdu, kaleci Günay bir kez daha gole izin vermedi.Mücadele Demir Grup Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu.

Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 2-1
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 2-1
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 2-1
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 2-1
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 2-1
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 2-1
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 2-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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