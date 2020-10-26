Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor: 0-2

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx) - Barış (xx) (Dk.88 Claudemir), Robin Yalçın (xx), Caner (xx), Ziya (x) (Dk.46 Uğur xx), Yatabare (xx), Hakan (xx), Cofie (x) (Dk.46 Yasin x), Gradel (xx) (Dk.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx) - Barış (xx) (Dk.88 Claudemir), Robin Yalçın (xx), Caner (xx), Ziya (x) (Dk.46 Uğur xx), Yatabare (xx), Hakan (xx), Cofie (x) (Dk.46 Yasin x), Gradel (xx) (Dk.76 Felix), Fayçal Fajr (xx), Kayode (x) (Dk.68 Kone x)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Moroziuk (xxx), Emir (xx), Meriah (xx), Melnjak (xx), Boldrin (xx) (Dk.83 Doğan), Baiano (xxx) (Dk.83 İsmail Köybaşı), Abdullah (xx), Donsah (xx) (Dk. 78 Jovancic x), Samudio (xx) (Dk.68 Michalak xx), Remy (xx)GOLLER: Dk.3 Baiano, Dk.90 Remy (Çaykur Rizespor)SARI KARTLAR: Robin Yalçın, Kone (Demir Grup Sivasspor) - Moroziuk, İsmail Köybaşı (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.1'inci dakikada sağdan Fayçal'ın pasında Gradel vuruşunu yaptı, kaleci Gökhan iki hamlede kontrol etti.3'üncü dakikada sağ kanattan Emir'in pasıyla hareketlenen Baiano, topla birlikte ceza alanına girdi, kaleci Samassa ile karşı karşıya pozisyonda sağ ayağı ile vuruşunu yaptı ve topu köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.10'uncu dakikada Robin'in pasında savunmadan kaptığı topla önünü boşaltan Kayode'nin uygun durumda şutunda top üstten auta gitti.33'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sağ kanattan Barış'ın ortasında Caner yükseldi kafa vuruşunu yaptı, top üst ağlarda kaldı.59'uncu dakikada sağdan Barış'ın pasında ceza alanı ön bölgesinde topu kontrol eden Fayçal'ın şutunda top üstten auta gitti.72'nci dakikada soldan Uğur'un ceza alanına ortasında Yatabare kafa vuruşunu yaptı, kaleci Gökhan topu kontrol etti.75'inci dakikada sağ kanattan Fayçal'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında yükselen Yatabare'nin vuruşu yandan auta gitti.90'ıncı dakikada ani gelişen Çaykur Rizespor atağında orta alandan aldığı topla hareketlenen Remy, savunmada hem rakibi hem de kaleciden şık bir hareketle sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi: 0-2.

Karşılaşma konuk Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

- Sivas

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin