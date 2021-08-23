Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Mustafa SavranlarTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir (Dk. 75 Siopis), Hamsik, Gervinho (Dk. 61 Abdülkadir Ömür), Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 75 Cornelius), Djaniny (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir (Dk. 75 Siopis), Hamsik, Gervinho (Dk. 61 Abdülkadir Ömür), Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 75 Cornelius), Djaniny (Dk. 89 Koita)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 78 James), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çifçi, Azubuike (Dk. 53 Cofie), Hakan Arslan (Dk. 62 Felix), Kayode, Fajr, Gradel (Dk. 78 Erdoğan Yeşilyurt), Yatabare (Dk. 62 Sefa Yılmaz)

Goller: Dk. 15 Bakasetas (Penaltıdan), Dk. 47 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 70 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Azubuike, Dk. 90+4 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor), Dk. 32 Hugo, Dk. 72 Nwakaeme, Dk. 90+1 Uğurcan Çakır, Dk. 90+4 Bakasetas (Trabzonspor)

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

47. dakikada Hamsik'in şutunda kaleci Ali Şaşal Vural'ın önlediği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Ancak meşin yuvarlağı önünde bulan Nwakaeme, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

60. dakikada Hamsik'in ceza alanı dış sol çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Şaşal Vural tehlikeyi önledi.

67. dakikada Edgar, ceza alanı içinde Kayode tarafından düşürülünce karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

70. dakikada Gradel'in kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu çıkardı. Dönen topu Gradel, kafayla tamamlamak istedi ancak Uğurcan, bir kez daha meşin yuvarlağı çeldi. Daha sonra İsmail Köybaşı'nın uzaklaştıramadığı topu bu kez Cofie, filelere göndererek farkı 1'e indirdi: 2-1.

86. dakikada sağ tarafta rakiplerinden sıyrılarak hızla ilerleyen Peres'in ortasında, ceza alanı içinde Cornelius'un gelişine vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural sağ tarafına yatarak tehlikeyi önledi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç