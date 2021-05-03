Demir Grup Sivasspor: 0-1
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Demir Grup Sivasspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor: 0-1
Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ - Haberler | Spor

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Menmet Kısal, Murat Ergin GözütokGAZİANTEP FK: Günay - Tosça, Muhammed Demir, Kenan Özer (Dk. 80 Mirza Cihan), Güray Vural, Ertuğrul (Dk. 46 Sousa), Olkowski, Jefferson, Mirallas (Dk. 60 Dicko), Rashid (Dk.75 Junior), Maxim (Dk.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Menmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

GAZİANTEP FK: Günay - Tosça, Muhammed Demir, Kenan Özer (Dk. 80 Mirza Cihan), Güray Vural, Ertuğrul (Dk. 46 Sousa), Olkowski, Jefferson, Mirallas (Dk. 60 Dicko), Rashid (Dk.75 Junior), Maxim (Dk.80 Enver Cenk)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal-Uğur Çiftçi, de Souza, Gradel, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 64 Boyd), Hakan, Feycal Fajr (Dk. 88 Cofie), Ahmet Oğuz, Kayode (Dk. 76 Kone), Caner OsmanpaşaGOLLER: Dk. 29 Gradel (Sivasspor)SARI KART: Güray, Sousa (Gaziantep FK) - Ahmet Oğuz (Sivasspor)

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.4'üncü dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Kayode, Gradel'i düşündü ancak savunma son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.13'üncü dakikada orta alandan gelişen Sivasspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Gradel'in, ceza alanı dışından vurduğu top direkten döndü.29'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Gradel'in uzaktan sert vurduğu top ağlara gitti: 0-135'inci dakikada Gaziantep FK orta alana yakın bölgeden serbest vuruş kazandı. Ceza alanına gönderilen topa Ertuğrul kafayı vurdu ancak pozisyondan önce yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.60'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topu iyi sürükleyen Güray'ın ceza alanına ortasına gönderdiği topa Muhammet kayarak dokundu, top az farkla auta gitti.74'üncü dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında sol çaprazda topla buluşan Maxim'in ceza sahası dışından vurduğu sert şut kaleciden sekti, pozisyonun devamında topu son anda savunma uzaklaştırdı.84'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Enver'in ceza alanına çevirdiği topa Dicko kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.90+4'üncü dakikada Gaziantep FK'da kazanılan serbast vuruşta topun başına gecen Mirza'nın şutu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında seken topa Muhammet'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.


- Gaziantep

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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