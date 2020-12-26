Demet Özdemir üzüntüsünü dile getirdi
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Demet Özdemir üzüntüsünü dile getirdi

26.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:16
Demet Özdemir üzüntüsünü dile getirdi

"Doğduğun Ev Kadarindir" dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir, önceki gün ilk önce Zorlu Avm'de daha sonra İstinye Park'da objektiflere yansıdı. Özdemir, üzüntüsünü dile getirdi

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen güzel oyuncu uzun süre alışveriş merkezinde turlayarak yakın bir arkadaşıyla yılbaşı alışverişi yaptı.

Alışveriş turu sonrası Markalar Sokağı'nda görüntülenen Özdemir, gazetecilere poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

'ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Genç oyuncu, "Normalde Ocak ayında diziler 2-3 hafta tatile girerdi, bu sene tatile girmiyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." dedi

'İNŞALLAH NORMALE DÖNERİZ'

"Biz çalışıyoruz şanslıyız ama bazı sektörler bu virüsten çok etkilendi ve insanlar işlerinden oldu, evde oturuyorlar. Onları gördükçe çok üzülüyorum." diyen Demet Özdemir, "İnşallah en kısa sürede normale döneriz." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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