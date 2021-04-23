Demba Ba'dan ayrılık açıklaması
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Demba Ba'dan ayrılık açıklaması

Demba Ba'dan ayrılık açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Senegalli golcü Demba Ba, ayrılığın ardından ilk kez açıklama yaptı.

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Senegalli golcü Demba Ba, ayrılığın ardından ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinde bir paylaşım gerçekleştiren tecrübeli golcü, son günlerde konuşulan birçok şeyin, fesih nedeni olmadığını belirtti.

Eski takım arkadaşlarına başarılar dileyen Demba Ba, "Ortak bir karar ile Başakşehir ve ben yollarımızı ayırmaya karar verdik. Son birkaç gün içinde konuşulanların çoğu, fesih nedeni değildir. Bu son seneler için teşekkürler. Arkadaşlar sizlere gelecekte başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.


- Çoğu
Demba Ba'dan ayrılık açıklaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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