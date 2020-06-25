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Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi

Geçtiğimiz yıl, Leicester City forması giyen Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın yaşadığı eve giren ve 24 bin sterlin değerindeki eşyaları çalan 5 soyguncu, toplamda 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

25.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:56

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'den takım arkadaşı Demarai Gray'in sevgilisi Emma Hickman'ın yaşadığı ev, geçtiğimiz sene Mart ayında bıçaklı soyguncular tarafından soyulmuş ve 5 zanlı kısa bir süre sonra yakalanmıştı.

Kasım ayında görülen duruşma sonrası olayın karar duruşması bu ay gerçekleşti ve 5 soyguncu toplamda 85 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MEMNUNİYETLE KARŞILADILAR

Soyguncuların; haneye tecavüz, hırsızlık, kişiye yaşattıkları psikolojik travma şeklindeki suçlardan dolayı bu cezayı aldıkları belirtilirken, Gray ve Hickman'ın bu kararı memnuniyetle karşıladıkları ifade edildi.

Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi

Aaron Jones, Tyler Greenway, Nicholas Rothero, Cory Rothero ve Darren Sadler isimli 5 soyguncu, Emma Hickman ve o dönem 6 haftalık olan bebeği ile evde birlikteyken eve girmiş ve Hickman'a bıçak çekerek evdeki yaklaşık 24 bin sterlin değerindeki eşyaları çalarak kaçmışlardı.

TAMAMEN ÇIPLAKTI

Olay esnasında tamamen çıplak olduğunu ve çok korktuğunu söyleyen Hickman, soyguncular evden gidene kadar bebeğine sarılarak yorganın altından çıkmadığını ve çok korktuğunu söylemişti.

Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi

Hickman ifadesinde olay gerçekleştiği sırada yatağında olduğunu belirtirken, "Uyuduğum sırada odama biri girdi. Adamın elinde pala olduğunu görene kadar ne olduğunu anlamadım. Üzerimde kıyafetlerim yoktu, yorganın altında kaldım. Bana, 'Hareket etme. Para ve mücevherler nerede?' diye sordu. Donup kalmıştım, nerede olduklarını söyledim. Demarai'nin ne zaman eve geleceğini sordular. Annemin gelmek üzere olduğunu söylediğimde, beni ona zarar vermekle tehdit ettiler" dedi.

Demarai Gray ve Emma Hickman, yaşadıkları bu olayın ardından evlerini boşaltmış ve başka eve taşınmışlardı.

Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi
Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi
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