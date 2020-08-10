Deloitte Türkiye'de yeni liderler Deloitte Türkiye'nin Denetim Hizmetleri Lideri Ali Çiçekli ve Finansal Danışmanlık Lideri Kıvanç Çıdam olurken Strateji, İş Geliştirme ve Pazarlama Lideri ise Özlem Gören Güçdemir oldu.

Deloitte Türkiye'nin Denetim Hizmetleri Lideri Ali Çiçekli ve Finansal Danışmanlık Lideri Kıvanç Çıdam olurken Strateji, İş Geliştirme ve Pazarlama Lideri ise Özlem Gören Güçdemir oldu.

Denetim, vergi ve danışmanlık şirketi Deloitte Türkiye deneyimli ortaklarının liderliği ile hizmetlerini güçlendirmeye devam ediyor. Denetim, vergi, danışmanlık, risk danışmanlığı ve finansal danışmanlık alanlarında hizmet veren şirketin yeni Denetim Hizmetleri Lideri Ali Çiçekli ve Finansal Danışmanlık Lideri Kıvanç Çıdam olurken Strateji, İş Geliştirme ve Pazarlama Lideri ise Özlem Gören Güçdemir oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA