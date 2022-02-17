Delice'de su tüketim KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Delice'de su tüketim KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Delice'de su tüketim KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yapıldı.

DELİCE, KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yapıldı.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, halkın temel ihtiyaç kalemlerinden biri olan su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdiklerini duyurdu. Ekonomik anlamda her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Özdem, "Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'enflasyonla mücadele' kapsamında su kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik. İlçe halkımıza hayırlı olsun" dedi. - KIRIKKALE

Delice'de su tüketim KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Turgut Özdem, Kırıkkale, Delice, su, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title