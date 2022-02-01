Dekatlon ne demek? Decathlon nedir? Dekatlon TDK anlamı nedir?

Decathlon nedir? sorusu araştırılmakta. Vatandaşlar tarafından gündemde bir çok kelimenin anlamı merak konusu oluyor. Dekatlon ne demek? Decathlon nedir? Dekatlon nedir? Dekatlon ne demek? Dekatlon TDK anlamı nedir? soruları ile araştırılan Dekatlon kelimesi hakkında bilgiler haberimizde...

DEKATLON NE DEMEK?

Dekatlon, atletizmde 10 pist ve saha yarışından oluşan etkinlik. Bu yarışma peş peşe iki gün içerisinde gerçekleşir ve atletlerin tüm branşlardaki performansı değerlendirilir. Performanslar IAAF'ın (Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği) hazırladığı tüm branşların derecelerinin karşılığı olan bir puan cetveline göre yapılır. Atletin hangi branşta, kaçıncı olduğunun önemi yoktur. Önemli olan, 10 yarışma bittiğindeki toplam puandır. Dekatlon, 1912'de ortaya çıkıp, aynı tarihte Olimpiyat Oyunları programına dahil edildi. Oyunların sırası 1914'ten beri aynıdır. Erkekler dekatlona katılım gösterirken kadınlar heptatlon yarışmalarına katılırlar.

Dünya rekoru 9045 puanla Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Ashton Eaton'a aittir. Çek atlet Roman Šebrle ise 9023 puanla 9000 puanın ötesini gören ilk atlet olmuştur. Türkiye rekoru ise, 7757 puanla Alper Kasapoğlu'nundur.

DEKATLON YARIŞMA DALLARI NELERDİR?

İki günlük bu yarışlar, 10 atletizm dalını içermektedir. İlk günkü yarışlarda, yarışçıların hızı ve kuvveti ölçülürken, ikinci günde dayanıklılıkları ve teknik becerileri sınava tabi tutulur. Final sıralamalarında yer alabilmek için, atletler bütün dallarda yarışmalıdır.

1. Gün:

100 metre

Uzun atlama

Gülle atma

Yüksek atlama

400 metre

2. Gün:

110 metre engelli

Disk atma

Sırıkla atlama

Cirit atma

1500 metre

DEKATLON KELİMESİNİN TDK ANLAMI NEDİR?

Uzun atlama, gülle atma, cirit atma, yüksek atlama, disk atma, sırıkla yüksek atlama, 100, 400 ve 1500 metre koşuları ile 110 metre engelli koşusundan oluşan atletizm yarışması.

Haberler.com - Gündem