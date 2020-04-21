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Dejan Lovren, Liverpool, Futbol, Spor

Dejan Lovren'den oğluna geçit yok

- Dejan Lovren'den oğluna geçit yok Karantina günlerinde vaktini evinde oğluyla futbol oynayarak geçiren Liverpool'un Hırvat futbolcusu Dejan Lovren, yaptığı kayarak müdahale ile forma olduğunu gösterdi!

21.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:21
Dejan Lovren'den oğluna geçit yok

- Dejan Lovren'den oğluna geçit yok

İSTANBUL - Karantina günlerinde vaktini evinde oğluyla futbol oynayarak geçiren Liverpool'un Hırvat futbolcusu Dejan Lovren, yaptığı kayarak müdahale ile forma olduğunu gösterdi! Yıldız oyuncu, oğluna yaptığı müdahaleyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyayı saran korona virüs tehlikesinden dolayı futbola verilen arada futbolcular evde değişik aktiviteler gerçekleştiriyor. Liverpool'un Hırvat futbolcusu Dejan Lovren de oğlu ile futbol oynadığı eğlenceli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 30 yaşındaki futbolcu, oğluna yaptığı kayarak müdahale için, "VAR, sarı kart ihtimali üzerine kontrol yapıyor" notunu yazdı.

Dejan Lovren'den oğluna geçit yok

Kaynak: İHA

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