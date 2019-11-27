DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Yırcalı: 2020'deki gelişmeler müspet olacak
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, faizlerin düşmesi, enflasyonun gerilemesi, cari açık ve ithalatın azalmasının, Türkiye ekonomisinde 2020 yılında yaşanacak gelişmelerin olumlu olacağını gösterdiğini belirtti.
27.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:33
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, faizlerin düşmesi, enflasyonun gerilemesi, cari açık ve ithalatın azalmasının, Türkiye ekonomisinde 2020 yılında yaşanacak gelişmelerin olumlu olacağını gösterdiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com